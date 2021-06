Joi com o ribeirão dos Toledos e Arnaldo quer mais pontos de vacinação

O vereador José Luis Fornasari, o Joi (PV), recebeu, na última semana, resposta ao Requerimento 455/2021, por meio do qual o parlamentar pedia informações quanto ao possível desassoreamento do Ribeirão dos Toledos, em trecho localizado entre o Jardim Conceição e a rodovia SP-304. Na resposta encaminhada ao parlamentar, a Prefeitura confirmou a intenção de promover o desassoreamento ainda neste ano, mas não informou, no entanto, quando deve iniciar a realização desse serviço.

Ainda no documento encaminhado ao vereador, a Prefeitura informou ser possível efetuar o desassoreamento sem danificar os trechos que receberam benfeitorias nas marginais do ribeirão. Ao apresentar os questionamentos, Joi destacou a preocupação de moradores dessa região da cidade com possíveis alagamentos e ressaltou a importância de a Prefeitura aproveitar o inverno, período em que ocorre estiagem, para promover a limpeza no fundo desse curso d’água.

Arnaldo quer mais pontos de vacinação

O vereador Arnaldo Alves (PSD) recebeu, nesta semana, resposta da Administração Municipal a requerimento apresentado por ele, por meio do qual o parlamentar questionava a Prefeitura sobre a realização do Programa Saúde da Família durante a pandemia de Covid-19 em Santa Bárbara d’Oeste. No documento assinado pela secretária municipal de Governo, Patrícia Marques, a Prefeitura confirmou que, em virtude da pandemia, esse serviço foi interrompido temporariamente, mas destacou que ele tem sido retomado de maneira gradual, com visitas aos casos mais críticos.

Ainda na resposta ao parlamentar, a Prefeitura informa que o Programa Saúde da Família é desenvolvido em seis unidades: Centro de Saúde, Mollon, Cruzeiro do Sul, Planalto do Sol, São Fernando e 31 de Março. A Administração também informou que o percentual médio de afastamento de profissionais da saúde em decorrência da Covid-19 ou por integrarem algum grupo de risco tem sido de cerca de 15%. A Prefeitura não respondeu, no entanto, de que maneira a ausência desses funcionários estava sendo suprida.

A Prefeitura também informou, depois de questionamento do parlamentar, que atende com as equipes mínimas em consonância com as portarias que regem o Programa Saúde da Família. Além disso, a Administração respondeu que todos os profissionais desse programa são concursados e que não há, neste momento, previsão para ampliação das equipes, uma vez que a demanda estaria sendo atendida.

o Programa Saúde da Família é uma estratégia de assistência da atenção básica à saúde, formada por equipes multiprofissionais nas Unidades Básicas de Saúde, que devem ser compostas por um médico generalista (capacitado para atender crianças, homens, mulheres, gestantes e idosos), uma enfermeira, dois técnicos de enfermagem, um dentista, um auxiliar de saúde bucal e seis agentes comunitários de saúde.