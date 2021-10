Prefeitura comemora sucesso da Feira do Produtor no Parque Taene

A edição gastronômica da Feira do Produtor de Santa Bárbara d’Oeste agradou ao público nesta quinta-feira (7) na área externa do Parque Taene – um dos novos espaços da cidade. Esse foi o primeiro evento no local e visou atender a expressiva procura do público por lazer e degustação de pratos que representem, valorizem e evidenciem a gastronomia barbarense.

O público pode desfrutar de cachorro quente, pastéis, pão com pernil e linguiça mineira, doces caseiros e mineiros, queijos, geladinho gourmet, churros, pipoca gourmet, bolos de pote, polpas de frutas naturais e bebidas em geral, entre outros, ao show do sertanejo universitário de Rafael Bueno.

A Feira foi realizada em consonância com as medidas de prevenção à disseminação da Covid-19, estabelecidas no protocolo sanitário setorial do Plano São Paulo, elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.