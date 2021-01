Prefeitura começa vacinar no Lar dos Velhinhos

Idosos e funcionários do Lar dos Velhinhos, que presta Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas idosas em parceria com a Prefeitura de Americana através do Sistema Único de Assistência Social (Suas), receberam, nesta segunda-feira (25), as vacinas contra a Covid-19, o coronavírus.

Ao todo, 68 pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina Coronavac. Na semana passada, foi realizada uma capacitação sobre a vacinação contra a Covid-19 com as participações de assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, cuidadores, auxiliares, funcionários de serviços gerais e administração.

Ao todo, o serviço cuida de 35 idosos, que foram afastados do convívio familiar por situações de risco pessoal e social, segundo a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana.