Prefeitura começa limpeza na Nicolau João Abdalla

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana iniciou, na manhã desta quarta-feira (18), serviços de poda, capinação e recolhimento de vegetação nas margens da Avenida Nicolau João Abdalla. O objetivo é fazer uma força-tarefa de limpeza para prevenção de incêndios, segundo o secretário da pasta, Fábio Renato de Oliveira.

O trabalho, realizado pelas equipes da MB Engenharia e Meio Ambiente e prefeitura, deve ser executado durante todo o dia e ser estendido, se necessário.

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) e a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) estão fazendo o controle do trânsito no local para que os serviços sejam realizados com segurança e orientação aos motoristas.