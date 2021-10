Prefeitura, Coden e CPFL recuperam pontos afetados pelas chuvas e ventos fortes

Equipes das secretarias de Obras e de Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Odessa, da Defesa Civil Municipal, da Coden Ambiental e da CPFL Energia atuam ao longo de toda a segunda-feira (04/10) em uma força-tarefa de limpeza e recuperação dos pontos da cidade afetados pelas chuvas e pelos ventos fortes de domingo (03/10) à tarde, principalmente na remoção de árvores e galhos caídos e no restabelecimento das linhas de energia afetadas.

No próprio domingo, os trabalhos iniciais de limpeza e desobstrução das vias públicas, que tiveram início imediatamente após o fim da tempestade, contou com apoio das equipes de Trânsito e da GCM (Guarda Civil Municipal), dos bombeiros civis voluntários e da PM (Polícia Militar). Não houve informes sobre vítimas ou desabamentos.

Segundo a Defesa Civil Municipal, a maior parte dos problemas foi sanada ainda no domingo, mas as equipes ainda atuaram na segunda-feira de manhã nos casos de duas árvores caídas ao longo da Avenida Brasil, que foram totalmente removidas até o início da tarde.

Segundo a secretária de Obras da cidade, Miriam Lara Neto, as equipes da pasta realizaram, ao longo da segunda-feira, um verdadeiro “mutirão” de limpeza nas áreas mais afetadas pelos ventos no domingo, removendo sujeira e folhas – inicialmente pela região central de Nova Odessa e, em seguida, nos bairros.

ÁGUA OK

Já a concessionária Coden Ambiental informou ter restabelecido totalmente suas atividades ainda na noite de domingo. “Por volta das 20h30 (de domingo), a energia já tinha sido restabelecida na ETA (Estação de Tratamento de Água) e na Captação Recanto. Assim, demos andamento no tratamento com capacidade máxima e conseguimos encher os reservatórios durante a madrugada (de domingo para segunda)”, explicou o diretor técnico da concessionária de Saneamento da cidade, o engenheiro Rean Gustavo Sobrinho.

Segundo ele, na final da manhã da segunda-feira, o sistema municipal de abastecimento de água tratada já estava “operando normalmente”. “Algum consumidor pode ter demorado um pouco mais para perceber o retorno da pressão da água devido à distância entre a ETA, o reservatório e a residência, mas estamos operando normalmente. Hoje (segunda) cedo, por volta das 8h, tivemos uma nova queda de energia, mas que rapidamente foi retomada e não houve prejuízo a nenhum morador”, destacou o engenheiro.

NO DOMINGO

Entre as ocorrências registradas do domingo, estavam: uma árvore caída sobre a rede elétrica e outra sobre um portão de residência na Avenida Brasil, no Residencial Mathilde Berzin; um fio de alta tensão caído na Rua Valdinei Guariento, no Jardim das Palmeiras; um veículo capotado que derrubou poste na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini (sem feridos graves); um fio caído na Via Martins de Camargo, nas Chácaras Cachoeira; tapumes metálicos caídos em obra particular na Avenida Ampelio Gazzetta, no Green Village; uma árvore de pequeno porte caída na calçada da Rua Fioravante Martins, no Jardim São Manoel; um galho de árvore caído na Avenida Eddy de Freitas Crissiúma; e uma árvore caída na Avenida João Pessoa, atrás do Ambulatório de Especialidades.

Também no domingo, devido à falta de energia em diversas de suas unidades, um dos reservatórios de água tratada da Coden Ambiental chegou a ficar vazio, e os bairros Maria Helena, Residencial Lopes Iglesia e partes do Bela Vista e Santa Rosa ficaram momentaneamente sem pressão nas redes de água.

CONTATOS

Em caso de emergências, a população de Nova Odessa pode acionar a Defesa Civil Municipal pelos telefones (19) 99545-6418 ou (19) 99754-9260. Entre em contato com a Coden Ambiental pelos telefones 0800 771-1195 ou (19) 99599-7766. Em caso de falta de energia ou ocorrências envolvendo a rede elétrica, é importante que a população entre em contato imediatamente com a CPFL no www.cpfl.com.br, App “CPFL Energia” ou WhatasApp (19) 99908-8888, e não toque na rede energizada ou em qualquer árvore, veículo ou estrutura que esteja em contato com os fios elétricos.