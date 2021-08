Prefeitura celebra aniversário de Americana com evento político

A prefeitura de Americana realizou, nesta sexta-feira, uma cerimônia para celebrar o aniversário de 146 anos da cidade. O evento aconteceu na Estação, no centro. O local, que está em reforma há 2 anos anos, recebeu diversos políticos para o ato. Estiveram presentes seis vereadores e quase todos os secretários do atual governo. Nenhuma outra atividade envolvendo a população foi preparada para “comemorar” o aniversário da cidade.

O prefeito da cidade, Chico Sardelli (PV) falou do ato e do aniversário do município. “Lógico que eu queria que Americana estivesse numa situação diferente hoje, se não fosse essa pandemia. Até para cumprir os compromissos dos nossos projetos demanda tempo e investimento e nós estamos num momento de dificuldade financeira e principalmente dificuldade na questão de saúde na questão da pandemia, mas temos 3 anos e 4 meses pela frente que se Deus quiser vai dar pra realizar aquilo que um dia sonhamos se prefeito fôssemos”, disse Chico.

PUXÃO DE ORELHA. Na cerimônia, Chico pediu publicamente agilidade ao secretário de cultura, Fernando Giuliani, em relação a obra da Estação, cenário escolhido para o evento e que está em reforma desde 2019. “Já faz muito tempo, essa obra iniciou no governo passado, no governo Omar e até agora não foi concluído, então isso é muito importante para que seja feito e que nós não tenhamos que voltar aqui e estar do mesmo jeito ainda. Na segunda-feira vou entrar em contato com a empresa pra agilizar isso”, disse Chico.

A obra está sendo tocada pela empresa Rumo.