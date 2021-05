Prefeitura começa asfaltar fim da rua Ubirajara Alves, no Orquídeas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta semana os serviços para pavimentação de trecho da Rua Ubirajara Alves, no Jardim das Orquídeas. Máquinas e equipes de trabalho atuam no trecho que fica entre a Avenida Mogi Guaçu, duplicada nos últimos anos pela Prefeitura, e a sequência da via | Rua Vereador Luís Antônio Panaggio.

Entre os serviços que serão executados, por meio de parceria entre o Município e a iniciativa privada – sem custos aos cofres públicos –, estão drenagem, preparação e compactação do solo, construção de guias e sarjetas, além do asfaltamento.

“Com a pavimentação deste trecho, atendemos uma demanda antiga da população. Por meio desta parceria, executamos mais uma obra importante para a mobilidade urbana de toda a região, proporcionando, além das alternativas viárias, desenvolvimento social e econômico”, comentou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.