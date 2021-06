A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste executou nesta segunda-feira (21) melhoria na galeria de águas pluviais, com a substituição de canaleta por tubulação, no cruzamento entre a Rua da Agricultura e a Avenida Alfredo Contatto, Zona Leste do Município.

Em virtude da obra, há interdição de trânsito no cruzamento. O acesso deve ser realizado pela Avenida Santa Bárbara ou pelas vias do bairro. A previsão é que o trânsito seja liberado na terça-feira (22).