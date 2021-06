A prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste voltou a apostar no ‘resumo do dia’, agora com a apresentação do jornalista Éder Henrique. O ‘programete’ traz as principais notícias e mostra que o governo Rafael Piovezan (PV) vai buscar uma nova dinâmica na comunicação direta com a população.

O programa que seria um piloto saiu nesta sexta-feira trazendo principalmente dados relacionados ao esforço do governo no combate ao novo coronavírus.