Prefeitura altera sentido de duas vias, no Terramérica e Frezzarin

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana divulga as alterações viárias de sentido de direção de vias da cidade, a partir desta quarta-feira (14). Haverá mudanças nas Ruas Suriname e Limeira, que passarão a ter sentido único de direção.

A Rua Suriname, região do bairro Frezzarin, terá mão única de direção no sentido Avenida Brasil-bairro. E a Rua Limeira, região do Parque Novo Mundo, terá mão única da Avenida de Cillo para Avenida Castelhanos, região do Terramérica.

Os motoristas devem ficar atentos para as novas mudanças, que têm o objetivo de melhor ordenar o trânsito e a fluidez do tráfego de veículos nas duas regiões.