Prefeitura agora vai levar a vacina pras escolas

Americana começa, a partir do dia 21 de março, a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 a 11 anos, matriculadas nos Cieps (Centros Integrados de Educação Pública) do município. A estratégia foi definida pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, em reunião realizada na sexta-feira (11), com a participação do secretário da pasta Vinicius Ghizini e da coordenadora da Vigilância Epidemiológica, enfermeira Carla Brito. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal no público infantil que está abaixo do esperado para essa camada da população.