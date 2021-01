Prefeitura adota #PraCegoVer nas redes sociais

Já usado pelo prefeito Chico Sardelli (PV) durante sua campanha eleitoral, a prefeitura também adotou o uso do projeto #PraCegoVer nas redes sociais oficiais.

Ao longo da campanha, todas as fotos publicadas por Chico já continham a descrição da imagem e, assim que assumiu a prefeitura, adotou também o uso nas redes do município.

#PraCegoVer é um projeto de disseminação da cultura de acessibilidade nas redes sociais e descreve as imagens postadas para que as pessoas com deficiência visual possam saber do que se trata.