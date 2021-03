Prefeitos da RMC descartam lockdown e antecipação de feriados

Em reunião entre os prefeitos da Região Metropolitana de Campinas (RMC) na manhã desta sexta-feira ficou decidido que não haverá lockdown. A decisão se estende também aos próximos feriados, que não serão antecipados.

Ficou definido um toque de recolher das 20h às 5h, nos moldes do que foi feito em Campinas, com início a partir de hoje. A medida foi aprovada por unanimidade entre os prefeitos. A maioria dos prefeitos foi contra a antecipação de feriados e contra o lockdown neste momento, para avaliar dados das duas semanas epidemiológicas da fase emergencial.

O toque de recolher deve ter restrições mais rígidas do que já ocorre atualmente – imposta pelo governo do estado. A prefeitura de Americana vai estudar as novas medidas para então divulgar. O mesmo deve acontecer com as demais cidades.

A próxima reunião está marcada para quarta-feira às 9h, novamente de forma virtual