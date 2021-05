Prefeito Luiz Dalben participa de reunião do Consimares

O prefeito Luiz Dalben participou nesta quinta-feira, dia 6, da reunião ordinária do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da RMC). O encontro com os prefeitos do Consórcio ocorreu em Sumaré e teve como objetivo para debater e conhecer novos meios de tratamento e manejo de resíduos sólidos.

“Temos uma preocupação muito grande com o meio ambiente em Sumaré e as ações do Consimares são importantíssimas para os investimentos de toda a região em sustentabilidade e destino correto de entulho e lixo. Aqui na cidade, por exemplo, em 2017, reativamos a Usina de Processamento de Resíduos de Construção Civil em Sumaré, que tem capacidade total de processamento de 45 toneladas por hora e o produto gerado volta para os serviços de infraestrutura. Trabalhamos com empenho para cuidar dos resíduos na cidade e gerar o mínimo impacto possível para o meio ambiente, visando à qualidade de vida da população”, disse Luiz Dalben.

O prefeito foi eleito este ano vice-presidente do Consimares. O consórcio é formado pelos municípios de Sumaré, Elias Fausto, Capivari, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste e foi criado em 22 de janeiro de 2009 tendo como principal objetivo compatibilizar uma gestão integrada dos resíduos sólidos urbano.

Entre as ações do Consimares está a identificação das deficiências e potencialidades de cada Município no sistema de limpeza urbana, coleta seletiva, coleta de lixo doméstico, hospitalar, de saneamento básico, de construção civil, entre outros, sempre visando uma destinação correta e sustentável.