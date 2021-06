Prefeito Luiz Dalben é vacinado contra a Covid-19

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, foi vacinado contra a Covid-19 nesta terça-feira (8). Aos 32 anos e integrante do grupo de risco, pois possui comorbidade, o prefeito recebeu a primeira dose do imunizante. A vacinação aconteceu no Centro Esportivo “Vereador José Pereira”, localizado na Região Central de Sumaré.

“Estou muito feliz e grato a Deus por ter recebido a primeira dose da vacina. Agradeço também a toda equipe da Rede Municipal de Saúde e demais secretarias envolvidas na organização da campanha de vacinação em Sumaré. É um trabalho que está sendo realizado com muita dedicação e organização”, disse o prefeito, que estava acompanhado do pai, o deputado Dirceu Dalben.

Luiz Dalben reforçou à população que a pandemia não acabou e que é importante todos seguirem os protocolos preventivos. “A vacinação está avançando, mas a colaboração de todos é fundamental para seguirmos barrando a disseminação da doença. Não é hora de fazer aglomerações e de se descuidar. Saia de casa somente em casos de necessidade e deixe para visitar os parentes quando for seguro para todos. O Poder Público tem se esforçado ao máximo para cuidar da vida de todas as pessoas, mas precisamos unir forças. Juntos, vamos vencer!”.

Em 2020, o prefeito testou positivo para a Covid-19 e passou por tratamento com médicos e profissionais da Rede Pública Municipal de Sumaré.

“Já tive covid, conheço as dificuldades para vencer essa doença e confesso que hoje uma alegria muito grande tomou conta do meu coração. Peço a Deus que todos os sumareenses e brasileiros tenham essa mesma sensação logo! Sigo em orações pela cura de todos aqueles acometidos por esta doença e também para que Deus dê forças às famílias e amigos que perderam entes queridos”, finalizou.