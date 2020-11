O prefeito eleito no último dia 15 com registro de ser o mais jovem do Brasil tem apenas 21 anos. Julio Tomazela Neto se elegeu pelo PSDB em Conchas (SP) e venceu seu adversário por apenas sete votos.

A cidade possui 18 mil habitantes. Segundo o TSE, Julinho Tomazela recebeu 3335 dos votos válidos contra 3328 de seu adversário Balu (MDB). O vice de Julinho, Nilson Merlin, também é do PSDB e tem 64 anos.