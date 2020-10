Prefeito de Sumaré passa mal e é atendido em UPA

A prefeitura de Sumaré emitiu uma nota oficial na noite desta segunda-feira, informando que o prefeito Luiz Dalben (Cidadania) passou mal durante uma visita em uma obra de recape realizada pela prefeitura.

O prefeito foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Macarenko. Veja a nota:

Durante visita as obras do PRC (Programa de Recape Contínuo) no final da tarde desta segunda-feira, dia 19 de outubro, o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, se sentiu mal e foi conduzido à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko, onde se encontra sob cuidados médicos e realizando exames. Devido ao ocorrido, todos os compromissos previstos na agenda do prefeito Luiz Dalben para esta segunda-feira estão cancelados.

DEBATE. Pelo acontecido, Luiz Dalben não participou do debate entre os candidatos a prefeito de Sumaré realizado pela VTV.