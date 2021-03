Prefeito de Barueri cotado a vir a governador

Com seis mandatos à frente da prefeitura de Barueri, Rubens Furlan (PSDB) ficou “animado” com o convite feito pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, para que ele ingresse no partido e concorra ao Governo do Estado, em 2022. Furlan elogiou a história da legenda, alinhada às ideologias trabalhista e socialista, assim como é o PSDB. “Ser governador para qualquer político é a maior honraria e a honra é governar todos os paulistas e paulistanos”.

Caso o movimento se confirme, Furlan pode ter como parceira de chapa a americanense Giovana Fortunato (PDT), que foi a segunda colocada na eleição para prefeita de 2020 e também ‘caiu nas graças’ de Lupi.

O mandatário pediu a Lupi 30 dias para pensar. “Se for o plano de Deus colocar minha experiência à disposição do Estado, eu farei. Sou feliz sendo prefeito de Barueri, mas vou conversar com a minha família e com a militância política, sem o calor da emoção”, afirmou. O prefeito disse que também foi sondado pelo Podemos; mas do PSDB, seu partido atual, não “houve convite para eu concorrer ao cargo”.