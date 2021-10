Prefeito visita o Novo Centro Dia do Idoso de Santa Bárbara

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou nesta quinta-feira (30) o Novo Centro Dia do Idoso, localizado no bairro Cândido Bertini. O novo espaço, que promove a inclusão e acesso dos idosos às atividades de convivência e acolhimento, entrou em funcionamento neste mês, com atendimento de equipe multidisciplinar formada por enfermeira, técnica de enfermagem, cuidador, nutricionista, terapeuta ocupacional, educador físico, psicólogo, assistente social e coordenação.

O Novo Centro Dia do Idoso “Maria de Lourdes Alves da Silva – Dona Nena” tem mais de 400 metros quadrados de área construída, com cozinha, refeitório, lavanderia, dormitório feminino e masculino, ambulatório, banheiros adaptados, administração, sala de atendimento, varanda, pátio e estacionamento, entre outras estruturas. O equipamento tem gestão compartilhada entre a Prefeitura a Associação Barbarense das Damas de Caridade – Asilo São Vicente de Paula, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h45, e oferecendo café da manhã e da tarde, lanches, almoço, banhos, atividades e oficinas. Os idosos atendidos são inscritos no CREAS e passam por qualificação, de acordo com visitas técnicas.

“Santa Bárbara d’Oeste tem muito o que comemorar na Semana do Idoso e no Dia Internacional do Idoso, celebrado nesta sexta-feira (1º). Por meio de um amplo planejamento e de muito trabalho, implantamos em nossa cidade o Centro Dia do Idoso. Em decorrência da pandemia, redobramos os cuidados e, com responsabilidade, escolhemos o melhor momento para colocar em funcionamento este novo equipamento público. E é gratificante, ao visitar o Centro Dia, notar que os idosos têm o convívio e todas as atividades que melhoram, e muito, a qualidade de vida”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Tal melhoria na qualidade de vida é vista em um rápido bate-papo com os idosos ali atendidos. “Aqui eu gosto, tem companhia, tem conversa. Em casa eu vivia sozinha e aqui está muito bom. Eu falei pro prefeito que foi a melhor coisa que ele fez na sua vida”, afirmou Maria Moura dos Santos, 85 anos. “Estou gostando muito. O que eu mais gosto de fazer é exercício, que eu precisava e não conseguia. Agora tenho professor e estou adorando”, disse Maria Teresa, 75 anos. “Tudo é bom. Eu gosto tanto de ficar aqui que não quero mais ir para casa. O tratamento, a educação, tudo é nota 10”, completou José Angelo Pierini, 69 anos.

Na mesma região onde está o Novo Centro Dia do Idoso está em andamento a construção do “Vida Longa”, condomínio com 28 moradias destinados a idosos em situação de vulnerabilidade social. Por meio de parceria entre o Município e o Governo do Estado de São Paulo, as moradias são construídas entre as ruas Rússia, Polônia e Adélia Bertini, no bairro Cândido Bertini.

“Além dos motivos para celebrar, temos espaço para novos avanços. Uma cidade se faz valorizando os que ajudaram a construí-la e que tão bem cuidaram de todos nós. Santa Bárbara está neste caminho”, analisou o prefeito Rafael Piovezan.

Participaram também da visita o presidente da Câmara Municipal, vereador Joel Cardoso (Joel do Gás), a secretária de Promoção Social, Maria Cristina da Silva, a representante da diretoria da Associação Barbarense das Damas de Caridade – Asilo São Vicente de Paula, Rita de Cássia Sampaio Sans Varela, e a coordenadora da entidade, Roselene Batista de Jesus.