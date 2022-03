Pref. Nova Odessa segue os trabalhos de roçagem, zeladoria e limpeza

Ao longo das últimas duas semanas, mesmo com o “feriadão” do Carnaval, as equipes das secretarias de Meio Ambiente e de Obras, bem como do Setor de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa e da Coden Ambiental, continuaram com o cronograma único, na forma de “mutirão”, para promover ações de roçagem, zeladoria e limpeza em vários pontos da cidade.

No caso do Meio Ambiente, o trabalho inclui tanto servidores municipais quanto funcionários da empresa contratada Casa Max. Já o pessoal da Coden Ambiental atua nas situações pertinentes à sua atuação como concessionária dos serviços de Saneamento. Atenção especial foi dada às UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e às vias e áreas dos bairros de chácaras da cidade.

O objetivo é continuar “acelerando” e recuperando o cronograma, bastante prejudicado pelas chuvas constantes de janeiro (que fizeram o mato e a grama crescerem mais rápido e dificultaram os serviços das equipes), deixando assim toda a cidade mais limpa e confortável para a população. Por isso, em alguns locais, o trabalho levou mais de um dia, ou foi feito em duas etapas.

“Os trabalhos estão sendo realizados em conjunto, e cada equipe fica com uma tarefa. Os funcionários da Coden, Casa Max e Meio Ambiente fazem a roçagem, depois o pessoal de Obras faz a raspagem da terra, a limpeza e a retirada do lixo e entulho, além do reparo de algum equipamento se preciso. E, por fim, a equipe de Trânsito faz a pintura nova, melhorando a sinalização”, explicou a diretora de Meio Ambiente, Daniela Fávaro.

Entre os serviços realizados nas duas últimas semanas, constam:

– 21/02: Reparo de calçada em frente ao Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa

– 21/02: Retirada de entulho e folhas de vias e áreas do Jardim Flórida

– 21/02: Retirada de entulhos de vias e áreas do Jardim Santa Rita

– 21/02: Roçagem e revitalização da Sinalização de Trânsito na Rua Fioravante Martins

– 21/02: Zeladoria na Academia da Saúde do Jardim Alvorada

– 21/02: Zeladoria e roçagem no balão da Rua Fioravante Martins

– 21/02: Zeladoria na lateral da APAE, no Parque Klavin

– 21/02: Roçagem, zeladoria e limpeza da praça do Jardim Marajoara

– 22/02: Roçagem, zeladoria e limpeza da UBS 5, do Jardim Alvorada

– 22/02: Roçagem, zeladoria e limpeza da antiga Unidade Respiratória do Jardim Alvorada

– 22/02: Zeladoria e revitalização de um campo de futebol no bairro 23 de Maio

– 22/02: Reparo de calçada no Vale dos Lírios (chácaras)

– 22/02: Limpeza da Rodoviária Municipal

– 22/02: Manutenção dos aparelhos de ar-condicionado do Hospital Municipal

– 22/02: Manutenção das vias das Chácaras Recanto Solar

– 22/02: Reparo de uma galeria (boca de lobo) em frente ao autoposto do início da Rodovia Rodolfo Kivitz;

– 22/02: Revitalização de guias e limpeza da Rua Fioravante Martins

– 23/02: Recuperação das piscinas de Hidroterapia no Ambulatório de Especialidades

– 23/02: Remoção de entulho e galhos, além da limpeza em vários bairros da cidade

– 23/02: Remoção de entulho e móveis velhos de certos bairros

– 23/02: Roçagem, limpeza e poda da Avenida São Gonçalo

– 23/02: Poda de árvores altas no Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa

– 24/02: Conserto de infiltração e mofo no teto da EMEF Professor José Mario de Moraes

– 24/02: Roçagem, limpeza e zeladoria do parquinho de madeira no Jardim Marajoara

– 24/02: Roçagem, limpeza e zeladoria do Playground no Jardim Eneides

– 24/02: Poda de galhos no Vale dos Lírios (chácaras)

– 24/02: Poda do canteiro central da Avenida Ampelio Gazzetta

– 24/02: Roçagem, zeladoria e limpeza das CMEIs do Alvorada e Santa Rita I

– 24/02: Reforço da sinalização de trânsito na Av. Natália Klava Muth, em frente ao CMEI Maria Cecilia

– 25/02: Roçagem, zeladoria e limpeza da EMEFEI Simão Welsh

– 25/02: Roçagem, zeladoria e limpeza no monumento de entrada da cidade

– 25/02:Roçagem, zeladoria e limpeza da Praça do Bela Vista

– 26/02:Roçagem, zeladoria e limpeza da UBS 3 (Jardim São Manoel)

– 26/02:Roçagem, zeladoria e limpeza da UBS 7 (Jd. Nossa Senhora de Fátima)

– 27/02: Reforço da sinalização de trânsito ao longo de toda a Rodovia Rodolfo Kivitz

– 28/02: Limpeza e retirada do entulho do Campo Belo (chácaras)

– 28/02:Roçagem, zeladoria e limpeza no entorno da Farmácia Municipal e Merenda Escolar

– 28/02: Roçagem, zeladoria e limpeza no Jardim Santa Luiza

– 02/03: Limpeza das ruas do Jardim São Jorge

– 02/03: Roçagem, limpeza e zeladoria na CMEI Beija Flor

– 03/03: Retirada de árvore que caiu com a chuva no Recanto Solar (chácaras)

– 03/03: Roçagem, zeladoria e limpeza na Estação Ferroviária

– 03/03: Reforço da sinalização de trânsito da Rotatória do Jardim Santa Rosa

– 03/03: Retirada de galhos e árvores no Recanto do Guarapari (chácaras)

– 03/03: Roçagem, zeladoria e limpeza no Jardim São Jorge