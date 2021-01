Pref. intensifica fiscalização de terrenos e calçadas em S.Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste intensificou neste mês o processo de fiscalização e notificação em relação à sujeira e mato alto em terrenos particulares e calçadas. Por meio da Divisão FOP (Fiscalização de Obras e Posturas), ligado à Secretaria de Planejamento, equipes seguem com vistorias em toda a cidade para posterior notificação ao proprietário, pensando na conservação das áreas, e também atendendo reclamações.

Somente neste ano fiscais já atuaram nos bairros Residencial Dona Margarida, Residencial Furlan, Residencial Firenze, Jardim Flamboyant, Residencial Parque Rochelle, Parque Industrial de Cillo, Jardim Aranha Oliveira, Distrito Industrial 1 e 2, Jardim Souza Queiroz, Terras de Santa Bárbara, Reserva Centenária, Jardim Alphacenter, Jardim dos Manacás e Jardim Fernando Mollon.

Vale ressaltar que é importante realizar a limpeza dos lotes e das calçadas, além da retirada de materiais de construção depositado nas calçadas, antes da notificação. Como previsto no Código de Obras e Posturas do município, o proprietário é notificado e deve realizar as adequações em cinco (5) dias corridos para o caso de limpeza de calçadas e 15 dias corridos para limpeza de terrenos. Essa notificação é realizada via carta ou publicação de editais no Diário Oficial do Município – Jornal Diário de Santa Bárbara.

Após esses períodos, caso haja o descumprimento, o proprietário estará sujeito à multa no valor de R$ 345,60 para retirada de material de construção, entulhos e limpeza de calçadas e R$ 762,99 no caso de limpeza de lotes. Ainda conforme legislação, no caso das calçadas, deve-se deixar um espaço devidamente limpo para a passagem de pedestres e solicitar autorização à FOP para uso parcial por tempo determinado em decorrência de obras.

Neste caso, o pedido deve ser solicitado pela internet (www.santabarbara.sp.gov.br), na aba Serviços, ou se preciso mediante agendamento prévio no Setor de Protocolo da Prefeitura (Avenida Monte Castelo, 1.000, Jardim Primavera), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas, pelos telefones (19) 3455.8034 / 3455.8036 / 3455.8037 ou 3455.8038.

Em caso de dúvidas ou denúncias, o interessado pode entrar em contato com a Fiscalização, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, por meio do telefone (19) 3463.7878. O setor funciona na Rua Graça Martins, 465, no Centro. Denúncias também podem ser feitas na Ouvidoria da Prefeitura pelo telefone 156, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.