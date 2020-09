Pref. inicia preparação para guias e sarjetas no Jardim Casa Verde

Paralelo às obras de conclusão da rede de tubulações para a galeria de águas pluviais – sistema de drenagem e escoamento de água das chuvas – no Jardim Casa Verde, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos inicia a preparação do solo para a colocação de guias e sarjetas.

Logo após essa etapa, a Prefeitura iniciará a tão esperada pavimentação das ruas, em mais de 15 mil m² de vias que serão asfaltadas. O pacote de melhorias no Casa Verde, localizado na região do Matão, irá beneficiar cerca de 185 famílias do bairro.

O Jardim Casa Verde está em fase avançada de regularização no processo Reurb, por meio do programa “Cidade Legal”, da Secretaria Estadual de Habitação. O cadastro social das famílias foi finalizado pelo Município, que aguarda a legalização da Associação de Moradores, a qual deve apontar à Secretaria de Habitação da Prefeitura os lotes quitados a fim de que os dados possam ser enviados ao cartório para fins de regularização.