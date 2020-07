Pref e Guarda fazem blitze em bares

Com apoio da Guarda Civil Municipal, a Vigilância Sanitária de Nova Odessa esvaziou duas pistas de skate e fechou 12 bares durante fiscalização realizada na noite de quinta-feira (16) em seis bairros do município. A ação noturna/as blitze fazem parte do conjunto de medidas determinado pelo prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza para conter a pandemia de Covid-19 na cidade.

A inspeção teve início na pista localizada no entorno da Praça dos Três Poderes, em frente ao Paço Municipal. Apesar de estar em obras – portanto, fechada e sinalizada – um grupo de jovens ocupava a área de lazer e foi orientado a deixar o local. A mesma situação foi encontrada no ‘skatepark’ instalado na Praça César Ladeia, no Jardim Santa Rita II.

Além dos pontos de concentração de skatistas, os fiscais percorreram bares nos bairros Santa Rita, Capuava, São Manoel, Palmeiras, Éden e Mathilde Berzin. “Novamente, encontramos estabelecimentos em funcionamento e pessoas consumindo no local, o que é expressamente proibido. Pedimos para as pessoas irem para casa e orientamos os comerciantes sobre os termos dos decretos municipal e estadual”, explicou a diretora de Vigilância em Saúde do município, Priscilla Amaral Rangel Belmonte.

Também participaram da ação a coordenadora da Vigilância Sanitária, Meria Brito de Jesus, e as fiscais sanitárias Alcione Rosa Rodrigues e Adréia Cassimiro.

A fiscalização em espaços públicos, privados e em serviços considerados não essenciais – vetados desde o último dia 6, quando a região de Campinas foi rebaixada à fase vermelha do ‘Plano São Paulo’, elaborado pelo Governo do Estado – foi intensificada a partir do último sábado (11), em todas as regiões da cidade. Nova Odessa registra 236 casos de infecção pelo novo coronavírus. Desse total, 21 pessoas morreram e 148 estão recuperadas.