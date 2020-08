Pref. define normas para abertura do Cemitério no Dia dos Pais

A Prefeitura de Sumaré, por meio do Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus, definiu normas para a abertura do Cemitério Municipal da Saudade neste domingo, dia 09 de agosto, quando se comemora o Dia dos Pais. Devido à pandemia, o funcionamento ocorrerá com restrições, entre 8 e 17 horas. A medida foi adotada por conta da quarentena imposta pelo governo estadual, para evitar aglomerações e tentar impedir a propagação da Covid-19. Considerando que a data tradicionalmente recebe visitantes, os órgãos municipais farão ações de orientação, tanto na área externa como interna, seguindo os mesmos procedimentos do Dia das Mães, ou seja, vai controlar o fluxo de pessoas e o período de permanência.

“O Dia dos Pais é uma da data que atrai visitantes e para atender aos cidadãos que querem prestar essa homenagem, vamos abrir o Cemitério Municipal, mas reforçamos a necessidade de adotarem os devidos cuidados. As medidas de precaução atendem às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a necessidade de prevenção à saúde da população”, justificou o prefeito Luiz Dalben.

Para conter a aglomeração, foram definidas algumas regras para a abertura e visitação do Cemitério Municipal, como por exemplo, não haverá atividade comercial das barracas cadastradas. A Guarda Municipal também fará ronda pelos arredores a fim de reforçar essa determinação. Outras orientações ficarão a cargo da Fiscalização Municipal, que trabalhará em conjunto com equipes das Secretarias Municipais (Serviços Públicos, Obras, Saúde/Vigilância Sanitária e Defesa Civil) para o cumprimento das recomendações sanitárias para acesso ao local, como fazer a higienização das mãos com o álcool em gel – que, inclusive, será disponibilizado na entrada do Cemitério – além da obrigatoriedade do uso de máscara e manter a distância mínima de 2 metros.

A Prefeitura recomenda que não devem comparecer ao Cemitério pessoas com doenças crônicas, e em caso de sintomas da Covid-19, permaneça em casa. Cuidar-se faz bem! Proteja a sua saúde e a saúde de todos!