Pref. inicia bocas de lobo na Av. Nicolau João Abdalla

As obras de construção de ramal de galerias pluviais já foram concluídas na Avenida Nicolau João Abdalla e estão sendo executadas as bocas de lobo na via, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu). A Avenida está recebendo melhorias, alargamento, construção e guias, sarjetas, drenagem de água e pavimentação.

São 6.300 metros quadrados de pavimentação asfáltica, numa extensão de 600 metros, no trecho entre rotatória da Rua Lírio Correa até a Rua José Nicoleti, região do bairro Parque Nova Carioba.

A obra é realizada em parceria com Prefeitura de Americana e a empresa Suzano. A duplicação da Avenida vai promover a mobilidade urbana e a segurança na via.