Prédios públicos de Nova Odessa são desinfetados

A Prefeitura de Nova Odessa intensificou na semana que se passou o trabalho de desinfecção e higienização de pontos de grande circulação de pessoas no município contra o novo coronavírus. A ação é uma das medidas adotadas pela Administração Municipal no combate ao vírus da Covid-19, que pode permanecer ativo no piso e em outras superfícies.

De acordo com a encarregada do Setor de Zoonoses da Prefeitura, a veterinária Paula Faciulli, durante a semana foram intensificados os trabalhos de desinfecção no Paço Municipal e na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, que é referência no atendimento aos pacientes com síndrome respiratória e infectados com a Covid-19.

A ação prosseguiu atendendo a outras seis UBSs (Unidades Básicas de Saúde), o Hospital e Maternidade Municipal, o Ambulatório de Especialidades, a sede da Secretaria da Saúde e o Terminal Rodoviário. “Todos esses locais recebem diariamente uma grande movimentação de pessoas e, por isso, estão tendo essa atenção especial”, detalha Faciulli.

“Neste pior momento da pandemia, caso seja possível, é importante que as pessoas fiquem em casa. Caso saiam, que usem máscara o tempo todo e levem consigo o álcool em gel e façam a todo momento a higienização das mãos. Manter as mãos limpas e fazer uso das máscaras são aliados nesta luta contra a pandemia”, destacou a dirigente.

A higienização constante dos prédios públicos determinada pela Prefeitura de Nova Odessa é realizada com uma solução com hipoclorito de sódio, a popular água sanitária. Com auxílio de um pulverizador, servidores municipais fazem a aplicação da solução pelo piso, acentos e, entre outros locais, sempre visando o combate à propagação do novo coronavírus.