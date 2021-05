Preço do etanol dispara nas bombas; R$4,29

O preço do etanol nas bombas dos postos de gasolina da região disparou esta semana e assusta os consumidores, assim como o preço da gasolina. Nesta quinta-feira, a equipe do NM percorreu pelo menos 5 postos encontrando preços de R$3,89 até R$4,29 por litro. A gasolina está na casa dos R$5,49.

De acordo com um levantamento da Agência Nacional de Petróleo, houve aumento no preço médio do etanol. Em São Paulo, a cotação média ficou em R$3,77, alta de 2,17% em relação à semana anterior.

COMPARAÇÃO. Não muito longe um do outro, a equipe do NM se deparou com diferença de até R$0,40 por litro do etanol, o que reforça a importância de se avaliar preço/qualidade do produto.