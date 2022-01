Pré-carnaval da região de Campinas vem dia 12 de fevereiro

No dia 12 de fevereiro, a partir das 15h, acontece no Vidotti Eventos, na cidade de Campinas, o maior e melhor pré-carnaval da região. O “Vidotti Folia” promete agitar o público presente com muitas atrações musicais, além de oito horas de open bar.

O ingresso pode ser adquirido pelo site Byma https://byma.com.br/event/616f034d425f7d5e5c2a8589, ou na bilheteria do local. O ingresso dá direito a um kit contendo um abadá e uma caneca exclusiva para curtir o open bar de cerveja, gin, vodka, whisky, tequila, energético, água e refrigerante, das 15h às 23h. No local, também terá praça de alimentação com food trucks.

O evento irá ocorrer respeitando todos os protocolos de higiene e segurança determinados pelos órgãos de saúde local. Mais informações, através do telefone (19) 9 8125 8053.

VIDOTTI EVENTOS

Conhecido em toda a região da cidade de Campinas/SP por realizar grandes eventos, sempre oferecendo uma ótima estrutura e segurança para o público, o Vidotti Eventos já organizou festas com shows de diferentes gêneros musicais com artistas como Inimigos da HP, Jeito Moleque, Sorriso Maroto, Sambô, Bruninho & Davi, Henrique & Diego, Melanina Carioca, Villa Baggage, entre outros.

SERVIÇO

Evento:

Data: 12 de fevereiro

Horário: 15h

Local: Vidotti Eventos – Estrada Municipal Francisco João Perissinotto – Parque Imperador – Campinas/SP.

Valores: Consultar no site https://byma.com.br/event/616f034d425f7d5e5c2a8589

Mais informações: (19) 9 8125 8053