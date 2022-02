Pré-candidato do Novo lança livro no Rio 

Luiz Felipe D’Avila celebra o lançamento do livro “10 Mandamentos” em evento especial na Livraria da Travessa, nesta quarta-feira (16)

Nesta quarta-feira (16), a unidade da Livraria da Travessa no Barra Shopping recebe a noite de autógrafos do livro 10 Mandamentos – Do país que somos para o Brasil que queremos, de autoria do cientista político e pré-candidato do Partido Novo à presidência, Luiz Felipe D’Avila.

Lançada pela editora Almedina Brasil, pelo selo Edições 70, a obra apresenta os princípios defendidos por D’Avila para acabar com a corrupção no país e fortalecer a democracia brasileira. A adoção do parlamentarismo e o implemento da meritocracia no serviço público são algumas das pautas abordadas.

O encontro gratuito, com início a partir das 18h, representa uma oportunidade de contato direto com o autor. O público poderá conhecer de perto as propostas de D’Avila e ainda garantir um exemplar autografado do livro. O evento contará também com a presença do deputado federal e pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, Paulo Ganime.

