Pré-candidato a prefeito passa 24 horas com moradores de rua

Um pré-candidato a prefeitura de Campinas afirmou ter passado 24 horas com moradores de rua e ter chegado a dormir próximo ao terminal central do município.

A atitude do político seria para compreender melhor as dificuldades dessas pessoas e colocar em pauta as soluções.

Wilson saiu a pé do Jd. Pacaembu na tarde deste domingo (13), passando pelo Jd. Aurélia, Estação Cultura, região Central e chegando na Ong Há ESperança onde se alimentou junto com outros moradores de rua.

Wilson se juntou aos moradores de rua, jantou sentado na calçada, conversou e dormiu com eles. “Em outros países já dormi em rodoviária, borracharia, aeroporto. Já passei por isso e para mim não é problema nenhum me juntar a eles aqui em Campinas para sentir na pele as dificuldades que eles passam. Só assim vou saber como ajudá-los,” disse Wilson.

A ideia surgiu de uma conversa com o coordenador da ONG Há Esperança, Robson Teixeira Gondim, que afirmou que essa vivência seria de grande importância para entender todos os problemas que cercam os moradores de rua.