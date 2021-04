PRC da Prefeitura de Sumaré avança em Nova Veneza

O PRC (Programa de Recape Contínuo) da Prefeitura de Sumaré teve continuidade nesta segunda-feira (5) com a recuperação asfáltica na região de Nova Veneza. As equipes municipais estiveram na Rua Dez de Maio (Residencial Parque da Amizade) e na Rua Teresina (Jardim Santa Eliza). As obras avançam diariamente em todo o município.

A pavimentação asfáltica prioriza as ruas e avenidas que têm ligação com bairros, registram fluxo mais intenso de veículos ou que fazem parte do itinerário do transporte coletivo e, por esses motivos, apresentam asfalto mais danificado. Porém, as demais vias também serão contempladas ao longo do ano, de acordo com o cronograma das secretarias de Obras e de Serviços Públicos.

Desde 2017, por meio do PRC, a cidade já recebeu mais de 1 milhão de m² de asfalto novo, beneficiando a malha viária de importantes ruas e avenidas em todas as regiões da cidade. “Vias públicas com asfalto renovado significa mais fluidez e segurança para motoristas e pedestres, favorecendo a mobilidade urbana e garantindo mais infraestrutura à cidade”, disse o prefeito Luiz Dalben.

“A recuperação da malha viária de Sumaré avança a cada dia e o PRC é o maior investimento registrado nessa área em toda a história da nossa cidade”, completou.