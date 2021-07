Prata. Rebeca Andrade conquista medalha inédita

Rebeca Andrade conquistou uma medalha inédita para a ginástica brasileira. A atleta conquistou a prata na final individual geral na Ginástica Artística. Ela ainda vai disputar a final no solo e no salto. Na apresentação do solo, ao som de Baile de Favela, a brasileira teve alguns deslizes, mas conseguiu conquistar a prata.

JOELHO E MÃE- Rebeca passou por 3 cirurgias de ligamento no joelho: 2015, 2017, 2019. Quase desistiu, mas a mãe, dona Rosa, não deixou. “Você não vai desistir antes de tentar”.

BRONZE NO JUDÔ- Com a conquista do bronze nesta manhã, a Mayra Aguiar fez história em #Tokyo2020 sendo a primeira atleta brasileira a ter três medalhas olímpicas em um esporte individual.