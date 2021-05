Praia dos Namorados recebe grafite “Beach Street”

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), com o apoio da Secretaria de Planejamento, realizou no último final de semana, um encontro de 12 grafiteiros do Crew, Anata e Pânico, das cidades de São Paulo, Americana, Piracicaba e Hortolândia, na orla da Praia dos Namorados. O estilo das artes foram livres, entre eles, o 3D e o realismo.

Recentemente, alguns destes artistas grafitaram as paredes do CCL (Centro de Cultura e Lazer), por meio da Lei Aldir Blanc, e se propuseram voluntariamente a grafitar as paredes da orla da Praia dos Namorados, nas proximidades dos sanitários públicos.

“Buscamos dois parceiros que forneceram as refeições aos artistas, que foram o Restaurante D’ Napoli e o Quiosque da Dalva. A orla da Praia dos Namorados está revitalizada e agora agregaremos arte e cultura, através deste encontro de grafiteiros e agradecemos aos artistas do Pânico Crew e Anata Crew”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Fenando Giuliani.