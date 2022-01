Prado convida para um Carnaval tranquilo e seguro

Um feriadão perfeito para dias de sossego, tranquilidade e vida ao ar livre, a dica é relaxar, descansar, refletir e aproveitar os dias de calmaria em Prado, Bahia.

O litoral brasileiro está entre os destinos mais procurados pelos turistas nesse período e, a cidade de Prado, localizada no Sul da Bahia, é o roteiro perfeito para quem procura unir tudo isso em um só lugar. O local se torna um refúgio de belezas naturais preservadas com uma orla marítima de 84 km de extensão, mar de águas cristalinas, calmas e mornas de tons de azul e verde emolduradas por coqueirais, areias finas, falésias coloridas e riachos.

A Praia da Paixão, por exemplo, não pode faltar no roteiro do turista que pretende viajar a Prado no Carnaval. Bastante procurada pela boa infraestrutura das cabanas de praias, atendendo a todos os gostos, desde comida simples a pratos mais elaborados. De fácil acesso, fica a 9km da cidade, a praia é rodeada de coqueiros e por um pequeno riacho que deságua na praia. O local possui recifes que criam lindas piscinas naturais para os visitantes. As águas do mar são calmas e claras com areias brancas e finas.

Outra praia que merece uma visita é a Japara Grande. Para chegar ao local é preciso atravessar um rio caminhando. Quando a maré está alta, a cor da água do rio fica num tom de azul turquesa no estilo Caribe.

Onde Ficar em Prado

A Pousada Casa de Maria é uma das melhores opções de hospedagem para o turista que viaja para Prado. O estabelecimento possui arquitetura rústica e, ao mesmo tempo, contemporânea, e fica a 250 metros da praia de Novo Prado e a 600 metros do centro da cidade. Oferece 24 apartamentos, todos devidamente equipados com ar-condicionado, Smart TV, frigobar livre, ventilador de teto e cofre digital, além dos itens do banheiro como amenities, secador de cabelo e espelho de aumento flexível.

Na área de lazer, a pousada oferece espaço para massagem, piscina, sauna recém reformada, um aconchegante bar e restaurante e um belo Rooftoop com um telelescópio profissional para que os hóspedes admirem as estrelas e lua.

A Casa de Maria é um estabelecimento Pet Friendly e sustentável. “Queremos promover um turismo de experiência e proporcionar vivências únicas aos nossos visitantes”, afirma Maria Venturelli, proprietária da pousada.

Neste Carnaval, quem ficar hospedado na pousada ainda poderá ver de perto o Boi-Bumbá da Pousada Casa de Maria, uma homenagem simbólica, o estabelecimento faz para a nossa importante cultura nordestina.