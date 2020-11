Praça em SB terá evento com pintura, grafite e paisagismo em dezembro

A Praça Seu Augustinho, localizada em Santa Bárbara d’Oeste/SB, vai receber o projeto “Espaços Sustentáveis” no mês de dezembro em parceria com a empresa Denso. Para participar, basta se inscrever através do telefone (18) 99775-1205 entre os dias 16 e 26 de novembro. Os participantes receberão oficinas de grafite, pintura, macramê e paisagismo, onde os alunos colocarão na prática o aprendizado, trabalhando na revitalização praça.

A ação tem como objetivo transformar esta área verde de Santa Bárbara e dar vida ao espaço. “Queremos conscientizar a população de seu poder no gerenciamento dos espaços públicos como a Praça Seu Augustinho e da importância desses espaços para o funcionamento harmônico da cidade”, explica Andrea Avelar, arquiteta do projeto.

Os alunos serão orientados por um time de arte-educadores que realizarão o projeto arquitetônico desenvolvido por Andrea Avelar, assim aprenderão novas técnicas, já as aplicando na prática.

A ideia é fazer das oficinas uma atividade sustentável, utilizando os materiais disponíveis para transformar o ambiente. “A partir da transformação física da praça pelos próprios jovens moradores da cidade, acreditamos no empoderamento que surge dentro da comunidade, como forma de reorganizar a própria sociedade, incentivando também o cuidado ao meio ambiente”, finaliza Avelar.

Projeto Espaços Sustentáveis é realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Denso e produção da Think Projetos e MR2 Cultural, e com o apoio da Prefeitura De Santa Barbara d’Oeste.

Sobre a DENSO

A DENSO Corp., está localizada na cidade de Kariya, na provincia de Aichi no Japão e tem aproximadamente 220 subsidiarias em 35 países e regiões (incluindo o Japão) e aproximadamente 170 mil colaboradores ao redor do mundo. A DENSO fechou o ano fiscal 2018 (31 de março de 2018) totalizando US$ 48.1 bilhões em vendas globais. Na América do Sul a empresa possui sete Unidades, sendo seis no Brasil e uma em Córdoba na Argentina. A matriz fica localizada na cidade de Santa Bárbara d’Oeste-SP.

Serviço:

Revitalização da Praça Seu Augustinho em SBO

Data: de 1 a 20 de dezembro

Inscrições: de 18 a 28 de novembro pelo telefone (18) 99775-1205

Participação gratuita