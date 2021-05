Praça de Esportes recebe nova pintura

Administrada pela Secretaria de Esportes de Americana, a Praça de Esportes do bairro Vila Jones recebeu na última semana uma série de melhorias, incluindo nova pintura nas paredes, com temas variados. A ação foi feita pelos funcionários, com o intuito de alegrar o espaço, envolver as pessoas e divertir das crianças que vão até a Praça de Esportes.

Por conta da pandemia do Covid-19, o local é aberto ao público de segunda a sexta, das 7h às 16 horas. É obrigatório o uso de máscara para a prática dos exercícios.