Praça de Esportes do Jardim São Pedro recebe reforma

Através do programa “Amigos do Esporte”, teve início nesta terça-feira (25), a reforma na quadra de basquete do bairro Jardim São Pedro. A Secretaria de Esportes, juntamente com as empresas Inovação, prevenção e combate a incêndio, Acefer Tintas, AS/UNIMED Basquete Feminino e ADECRESP (Associação Desportiva Crescendo com o esporte) basquete masculino, está fazendo a manutenção e troca do piso da quadra inteira. A obra deve ser concluída em 30 dias.

O programa “Amigos do Esporte”, tem como objetivo melhorar a estrutura e investir em espaços públicos, com contrapartidas publicitárias, ou seja, os parceiros fazem manutenções, reformas ou construções nas áreas esportivas e são permitidas a divulgação de suas empresas nesses locais.

As melhorias podem ser feitas em diferentes locais como, praças de esportes, ginásios, quadras, piscinas, pistas, velódromos, campos e vestiários, entre outras estruturas que são contempladas nesses complexos.

O Programa “Amigos do Esporte” é amparado por lei municipal. Mais informações pelo telefone da secretaria (19) 3406-6111 e no site da Prefeitura http://www.americana.sp.gov.br