Praça da Fraternidade. Mais um menor pego ‘na ativa’

Em patrulhamento pela praça da Fraternidade, no bairro Jardim da Paz, em Americana, a equipe da Guarda Municipal avistou dois indivíduos de bicicleta que ao verem a viatura fugiram em sentidos opostos.

A equipe então decidiu seguir um dos indivíduos, um menor de 17 anos, que, na fuga, caiu com a bicicleta e também deixou cair uma embalagem com 24 porções de cocaína e outra embalagem com 12 pedras de crack.

Em busca pessoal, foi localizado mais duas porções de maconha e um celular. Com a chegada do apoio, a equipe se deslocou até a residência e em contato com a genitora, que autorizou a entrada dos guardas, foi localizado a quantia de R$ 510,00 reais.

Os fatos foram apresentados na Central de Polícia Judiciária (C.P.J.) onde as drogas, dinheiro e bicicleta foram apreendidos e o menor liberado aos seus responsáveis.