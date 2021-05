Praça da Cidade Jardim recebe iluminação em LED

A Prefeitura de Americana está finalizando a implantação da iluminação em LED na Praça Oscar Ignácio de Souza, na região do bairro Cidade Jardim. Ao todo, serão 40 pontos da nova iluminação pública no espaço, que contempla a praça e o campo Society.

Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), a instalação de LED será concluída na próxima semana. O trabalho faz parte do Plano de Renovação e Modernização do Parque de Iluminação Pública de Americana.

Já receberam a nova iluminação a Praça dos Imigrantes, região do bairro Santa Maria, Avenida Afonso Pansan, região do bairro São Vito, trecho da Avenida Paschoal Ardito até a Rua Joana D Arc, São Vito, Cariobinha, Nova Carioba, Vila Mariana, Cordenonsi, Campo Verde, Belvedere, Bertini, São Manoel e Jardim Nossa Senhora do Carmo.

Também foram executadas instalações de LED no Jardim Nossa Senhora de Fátima, na região do Hospital Municipal e um trecho da Avenida Paulista e a Avenida da Saúde e na Rua Isabela Ferro. A Praça Donaldo Steinberg, no Morada do Sol, a Rua Florindo Cibin, no trecho da transposição da Gruta Dainese, a Praça Sebastião “Martelo” Morelli, o Convívio e alguns pontos da área central.

A substituição das lâmpadas antigas de vapor de sódio por LED abrangerá toda a cidade. A próxima etapa, em fase de aprovação na CPFL, será a implantação de 2.900 pontos nos bairros Jardim América, São Luis, Boa Vista, Jardim Santana, Jardim Progresso, região do Parque Novo Mundo, Parque Universitário, Santa Maria, Jardim Guanabara, Parque das Nações, Morada do Sol, entre outros, segundo o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.