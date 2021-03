Praça da Cidade Jardim vai ter iluminação de LED

A Praça Oscar Ignácio de Souza, na região do bairro Cidade Jardim, vai receber iluminação de LED. A modernização foi iniciada, no último sábado (6), com a instalação dos braços das luminárias. Ao todo, serão 40 pontos da nova iluminação pública no espaço, que contempla a praça e o campo society. A previsão é terminar a instalação de LED nos próximos dias.

A implantação de LED continua na região do São Vito. Serão 2.815 novos pontos de iluminação, abrangendo os bairros São Vito, Cariobinha, Nova Carioba, Vila Mariana, Cordenonsi, Campo Verde, Belvedere, Bertini, São Manoel e Jardim Nossa Senhora do Carmo. A conclusão do trabalho está prevista para 20 dias.

De acordo com a Sosu, o próximo local a receber LED será a Praça dos Imigrantes, no bairro Santa Maria.

A Praça Donaldo Steinberg, no Morada do Sol, a Rua Florindo Cibin, no trecho da transposição da Gruta Dainese, o convívio e alguns pontos da área central já receberam a nova iluminação este ano.

A substituição das lâmpadas antigas de vapor de sódio por LED faz parte da modernização do parque de iluminação pública de Americana e abrangerá toda a cidade.