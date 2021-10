Pra onde vai Dr José?

Um ano depois de ter batido na trave e ter ficado em segundo lugar nas eleições para prefeito em Santa Bárbara d’Oeste, o ex-vereador Dr José ainda tem futuro incerto. Ele passou o ano tentando definir os rumos, mas até agora pouca coisa aconteceu. Ele teria se desligado do PSD e se filiado ao PSB, mas os movimentos seguintes não aconteceram.

FORA DE 2022 E TUCANOS DE OLHO- Analistas próximos a Dr José hoje descartam que ele venha candidato a deputado em 2022. A conversa hoje consensual é que ele será ‘preservado’ para a disputa de 2024, mas ainda sem definir partidos. O novo comando do PSDB está ‘de butuca’ e parte do grupo gostaria de contar com Dr José para projeto conjunto em 2022 e muito provavelmente apoiá-lo em 2024. O NM tentou contato com Dr José mas não obteve retorno.