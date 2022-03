Pr Miguel quer acesso ao Bertoni e Caetano trabalha por ‘Bom Prato’

O vereador Pastor Miguel (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de apelo à Concessionária CCR AutoBAn para a adoção de medidas voltadas a melhorias nos acessos da rodovia Anhanguera (SP-330) para o Jardim Bertoni.

No documento, o parlamentar menciona que os acessos precisam de sinalização, iluminação e asfaltamento, em especial a conexão com a Rua Verona. Segundo Pastor Miguel, isso compromete a segurança dos motoristas. Cita ainda que os pedidos de melhorias são antigos e que como os serviços exigiriam o fechamento temporário da entrada, há necessidade de intervenção da concessionária com equipes e aparatos específicos.

“Sabemos da importância destas entradas, principalmente a da Rua Verona, que recebe diariamente intenso fluxo de veículos. Porém a falta de iluminação, sinalização e, principalmente, nivelamento do solo, acarretam insegurança aos que ali transitam. Utilizada como um acesso para a cidade, as melhorias na entrada são de grande importância e urgência e beneficiarão a todos”, afirma o autor.

A moção também foi assinada por todos os vereadores e será discutida e votada na sessão ordinária de quinta-feira (10).

Caetano discute instalação do “Bom Prato”



O vereador Marcos Caetano (PL) reuniu-se nesta segunda-feira (21) com o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), para discutir a possibilidade de instalação de uma unidade do programa “Bom Prato” no município. Idealizado como política pública de assistência social, o programa do governo do estado é considerado o maior do país voltado à segurança alimentar e fornece refeições de qualidade e saudáveis ao preço de R$ 1,00 por pessoa.

A instalação do programa em Americana foi tema de um requerimento elaborado pelo parlamentar. Em resposta, a secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos informou que existe o interesse e que o Poder Executivo já realizou contato com o governo do estado para obter informações.

“Com a resposta do requerimento, estive tratando com o prefeito pessoalmente sobre esse programa tão importante. Conversamos sobre sugestão de lugares e formas de atendimento do Bom Prato em Americana. Observei o interesse do Poder Executivo na instalação do restaurante e estou confiante de que logo teremos o programa em nosso município”, afirmou Marcos Caetano.