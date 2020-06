PPPs e concessões no Brasil: dilemas e tendências

Os expositores serão: Elisa Bastos (Diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica); Maurício Portugal (Advogado. Especialista em PPP’s e Concessões); Pedro Bruno de Souza (Superintendente da Área de Governo e Relações Institucionais do BNDES); Rossana Fonseca (Vice-Presidente da OAB/RN e membro da Comissão de Infraestrutura do Conselho Federal da OAB) e Priscilla Maciel (Secretária-Geral da Comissão de Energia do Conselho Federal da OAB).

O objetivo do encontro é analisar os aspectos gerais das PPP’s, concessões e setores prioritários; o novo marco regulatório e o PPI do Governo Federal; a fase de planejamento dos projetos de PPP’s e Concessões; o Project Finance dos projetos de PPP’s e Concessões; o papel do regulador nas PPP’s e Concessões.

Inscrições: https://mla.bs/6182c133