Pousada em Maresias tem promoções para casais em fevereiro

A Pousada Porto Mare, situada na praia de Maresias, em São Sebastião, está com promoções especiais para quem quer aproveitar o período de férias no Litoral Norte de São Paulo com a família. Os valores das diárias variam a partir de R$ 300 para o casal durante a semana e R$ 450 a diária também para duas pessoas aos finais de semana. Sempre com café da manhã incluído. Os preços são válidos para os meses de fevereiro e março, com exceção dos feriados.

A pousada está seguindo protocolos sanitários rígidos para evitar o contágio por coronavírus, conforme recomendação das autoridades de saúde. Por esse motivo, é reconhecida pelo Ministério do Turismo com o selo Turismo Responsável.

A Pousada Porto Mare conta com apartamentos de 20 metros quadrados de área. Todos são equipados com ar condicionado, frigobar, cofre, televisor com canais de assinatura, DVD player e wi-fi gratuito. Já as suítes máster oferecem banheira de hidromassagem Jacuzzi e varandas privativas com portas de vidro perfeitas para apreciar o nascer do sol pela manhã. Os hóspedes podem aproveitar a piscina ao ar livre com sauna integrada, cadeiras e guarda-sóis. Enquanto os pais descansam, a criançada pode brincar à vontade no playground. Além disso, a pousada ainda é pet friendly.

O restaurante Ravenala, situado nas dependências da pousada e aberto ao público, oferece um cardápio com opções de pratos à base de pescados, moquecas, caldeiradas, sugestões da gastronomia regional, deliciosos pratos triviais, caipirinhas e cardápio infantil.

Maresias é uma das praias mais procuradas do Litoral Norte de São Paulo, cercada de casas de alto padrão, areia fofa e águas cristalinas. Lá, os visitantes podem praticar diversos esportes radicais como rapel e voo livre e aproveitar as noites nos restaurantes, bares e baladas da região.

Para mais informações e reservas: (12) 3865-5272/ (12) 3865-6332/ (whatsapp) (12) 98137-1250. Ou pela internet www.pousadaportomare.com.br