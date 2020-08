Pousada em Maresias reabre a partir de 1.o de setembro

A Pousada Porto Mare, situada na praia de Maresias, em São Sebastião (SP), volta a funcionar a partir do dia 01/09, depois de um longo período de portas fechadas. Para celebrar a retomada, a Porto Mare está com tarifas promocionais de baixa temporada até dezembro. Durante a semana, de segunda a quinta, a diária de casal varia a partir de R$ 210 com café da manhã incluído. Nos fins de semana, a diária de casal varia a partir de R$ 341 também com café da manhã incluído. Os valores não são válidos para feriados e podem ser parcelados em 10 vezes.

Todos os protocolos de higiene recomendados pelas autoridades estão sendo rigorosamente seguidos, para garantir a segurança dos hóspedes e funcionários. Outra novidade é que agora a pousada recebeu o selo Turismo Responsável – Limpo e Seguro, iniciativa criada pelo Ministério do Turismo para identificar as empresas que se dispuseram a adotar boas práticas de combate à Covid-19.

Os meses de portas fechadas foram aproveitados intensamente para pequenas reformas, pinturas e reparos nas suítes e nas áreas comuns. A Porto Mare também recebeu placas de energia solar, o que já está proporcionando economia considerável de energia elétrica e redução na emissão de CO2.

Para quem não conhece, a Pousada Porto Mare conta com apartamentos de 20 metros quadrados de área, equipados com ar condicionado, frigobar, cofre, televisor com canais de assinatura, DVD player e wi-fi gratuito. Nas suítes máster os hóspedes encontram ainda banheira de hidromassagem Jacuzzi e varandas privativas com portas de vidro que oferecem uma iluminação natural perfeita ao acordar pela manhã.

Na área externa do hotel há diversas opções de lazer com piscina ao ar livre com sauna integrada, playground para as crianças, cadeiras e guarda-sóis. O espaço também é pet-friendly.

No restaurante Ravenala, situado nas dependências da pousada e aberto ao público, é possível encontrar um menu diversificado com pratos a base de pescados, frutos do mar, sugestões da gastronomia regional, deliciosos pratos triviais, caipirinhas e cardápio infantil.

Maresias é uma das principais praias do Litoral Norte de São Paulo, cercada de casas de alto padrão, areia fofa e águas cristalinas. Lá, são praticados vários esportes radicais como rapel e voo livre. E os visitantes também podem curtir as noites nos restaurantes, bares e baladas da região.

Para mais informações e reservas: (12) 3865-5272/ (12) 3865-6332/ (whatsapp) (12) 98137-1250.