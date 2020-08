‘Poupatempo Exportador’ oferece consultoria online

Como começar a exportar? O que fazer para aumentar a participação no comércio exterior? Essas são algumas perguntas que serão respondidas durante o ‘7º Seminário SP Export e Poupatempo do Exportador’, que ocorre entre os dias 19 e 20 de agosto, numa versão adaptada para o formato online por conta da pandemia de Covid-19. Gratuito e focado em empresários, o evento é promovido pelo Governo do Estado, por meio da InvestSP, agência paulista de fomento ao empreendedorismo, em parceria com instituições como Sebrae-SP, FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) e Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo).

Em dois dias de seminário, serão oferecidas mais de 20 palestras distribuídas em cinco temas: ‘Inteligência comercial’, ‘Capacidade para importar’, ‘Adequação de produtos para exportação’, ‘Questões financeiras relacionadas ao comércio exterior’ e ‘Registro de marcas, negociação e logística internacional’. As apresentações ocorrerão das 9h às 13h, e as inscrições podem ser feitas, inclusive, nos dias do evento, por meio do link https://www.sympla.com.br/7-seminario-sp-export-e-poupatempo-do-exportador__934978.

Durante as palestras, os empresários poderão entrar em salas virtuais para tirar dúvidas e pedir orientações a consultores especializados. O ‘Poupatempo do Exportador’ contará com ‘know-how’ de profissionais de órgãos como InvestSP, Sebrae, Fecomércio, Banco do Brasil, Correios, ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). As consultas serão individuais com duração máxima de 20 minutos cada uma.

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Gestão Social, manifestou apoio ao seminário e recomendou ao empresariado local que participe. “Em meio à pandemia, com o mercado retraído, o ‘Poupatempo do Exportador’ é uma grande oportunidade para que os empresários se conectem a órgãos ligados ao comércio exterior, para que possam ampliar suas vendas em um momento tão desafiador”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Regina Pocay.

O evento contará com a participação do vice-presidente executivo da InvestSP, Torquato Jardim; da subsecretária de Produtividade e Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Karina Bugarin; além de representantes de entidades parceiras, conselhos, agências de fomento e órgãos federais como os ministérios da Economia e das Relações Exteriores. A programação completa do ‘7º Seminário SP Export e Poupatempo do Exportador’ está disponível na página oficial do evento.