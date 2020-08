Poupança rende 1,4% ao ano com nova Selic

Nesta quarta-feira (05/08), o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) reduziu a taxa Selic de 2,25% para 2% ao ano, nova mínima histórica. Com isso, o rendimento líquido da poupança passa a ser 1,4% ao ano e as debêntures lideram o ranking, com rentabilidade bruta de 5,04% ao ano, segundo levantamento do Yubb (www.yubb.com.br), maior buscador de investimentos do país.

Confira na íntegra o ranking atual da rentabilidade dos principais investimentos em renda fixa:

Investimento Rentabilidade bruta ao ano Debênture 5,04% LF 4,64% RDB 4,48% Debênture Incentivada* 4,35% LC 4,23% CDB 3,77% LCI* 2,68% LCA* 2,37% Tesouro Selic 2,00% Poupança* 1,40%

*Rentabilidade líquida, pois é isento de tributação

Para o fundador Yubb, Bernardo Pascowitch, a manutenção da Selic em baixa em 2020 sinaliza a incapacidade dos investimentos em renda fixa de gerarem aumento de renda. “Os investimentos em renda fixa estão se consolidando como opções apenas para quem deseja manter sua reserva de emergência e/ou conservar o seu patrimônio, mas não para quem deseja aumentá-lo. Para acumular mais patrimônio, é preciso migrar para a renda variável e buscar opções mais rentáveis”, detalha Bernardo. “Em 2015 e 2016, a Selic esteve em alta, mas o cenário mudou. Hoje, o investidor precisa se questionar: ‘Estou na renda fixa para conservar ou para acumular?’ Se for para acumular, ele está no lugar errado”.⠀

