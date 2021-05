Posto do Trabalho tem 14 vagas de emprego em Nova Odessa

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, anunciou que está recebendo currículos via e-mail para a seleção de profissionais nas funções de consultor de vendas, mecânico de empilhadeira, operador de empilhadeira, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da vaga e enviar currículo apenas nesta terça-feira (01/06) para [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AJUDANTE GERAL – Masculino, de 30 a 55 anos, com disponibilidade de horário.

COORDENADOR DE CANAL CORPORATIVO – Superior completo, Experiência: Acima de 5 anos. Área de Formação: Administração de Empresas; Gestão Estratégica de Negócios e afins. Habilitação B (carro próprio). O Coordenador de Canal Corporativo atua no gerenciamento de toda a operação de vendas corporativa, gerindo processos e pessoas. Reporta-se a ele as posições de Supervisores e indiretamente consultores de vendas. Requer-se a este perfil a capacidade de influenciar pessoas e geri-las com alto nível de precisão para obter os resultados esperados. Faz parte de seu escopo o gerenciamento dos processos de canal corporativo, visão e ações estratégicas para angariar novos clientes PJ, MEI e outros; garantir padrão de qualidade, administrar, estabelecer e apresentar resultados estratégicos e táticos; buscar novas oportunidades de vendas, atentando-se as inovações do mercado.

CONSULTOR DE VENDAS – Feminino/masculino. Salário: R$ 1.439,00 + Comissão + VA + VT + Convênio Médico. Função: Vendas internas, prospecção de clientes e atendimento presencial de produtos financeiros.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (3 vagas) – Experiência anterior em manutenção no setor de fundição e/ou máquinas ferramentas.

EMPACOTADOR PCD – Atendimento ao cliente, embalar mercadorias, prestar suporte às operadoras de caixa quanto à confirmação de preços e produtos, organizar os carrinhos e cestinhas na loja e estacionamento, organização e limpeza do local de trabalho. Escolaridade: Ensino fundamental completo. Horário: 14:00 às 22:20 hrs. Salário: R$ 1.108,66. Benefícios: Vale-transporte, Convênio Médico e Odontológico.

MECÂNICO DE EMPILHADEIRA – Realizar manutenção em veículos, máquinas e equipamentos; realizar atendimento de socorro para os veículos externos; realizar manutenção preventiva e corretiva em veículos, máquinas e equipamentos; atender o cliente externo por telefone; auxiliar o Controlador de Frota (quando necessário); alertar a sua chefia/responsáveis quando observar não conformidades; trabalhar de acordo com as normas do Sistema de Gestão Integrado e Segurança do Trabalho. Desejável 6 meses em Funções Correlatas. Conhecimentos: Ferramentas, Mecânica de autos, Comandos hidráulicos.

MECÂNICO LÍDER – Realizar manutenção mecânica, hidráulica e lubrificação nas máquinas florestais e harvester; realizar a manutenção mecânica e eletrônica dos cabeçotes; conduzir veículo de apoio até local de trabalho a fim de prestar socorro; manter a organização do setor e das ferramentas utilizadas; solicitar emissão da requisição de materiais e retirar peças junto ao Supervisor; preencher registros referentes ao serviço executado; responsável pela execução, inspeção e manutenções corretivas, preventivas dos equipamentos; oferecer suporte e apoio no campo em relação aos equipamentos em operação; atender prontamente a chefia imediata; manusear materiais seguindo as normas da ISO 14001; zelar pela conservação e limpeza dos equipamentos; apresentar-se uniformizado, barbeado, com apresentação compatível com a função profissional; manter a organização departamental, atendendo às normas de segurança e higiene; atuação voltada às metas do Sistema de Qualidade; desenvolver todas as atividades da maneira mais viável econômica, visando a satisfação do cliente e resultados positivos para a empresa; estar ciente de que o desenvolvimento dos negócios da empresa está diretamente ligado ao seu desenvolvimento. Escolaridade: Desejável Ensino médio incompleto ou Ensino superior. Conhecimentos: Conhecimento em processos de controle de pneus; Conhecimento no Pacote Office; Manutenção de veículos e equipamentos; Ferramentas manuais de manutenção. CNH Categoria “B”. Habilidades: Liderança de equipe, senso de prioridade, entrega de resultados, boa comunicação.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (2 vagas) – Experiência anterior em manutenção no setor de fundição e/ou máquinas ferramentas.

½ OFICIAL CALDEIREIRO – Com experiência na função.

OPERADOR DE EMPILHADEIRA – Preparar movimentação de carga e a sua movimentação; organizar carga; interpretar simbologia das embalagens; armazenar de acordo com o prazo de validade do produto; Identificar características da carga para transporte; Armazenar e separar carga não conforme; realizar manutenção prevista em equipamentos para movimentação de cargas; realizar as tarefas conforme definido nos controles operacionais (quando aplicado); Alertar a sua chefia/responsáveis quando observar não conformidades ambientais; trabalhar de acordo com as normas do Sistema de Gestão Integrado(Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade. Escolaridade: Desejável Ensino médio completo. Curso de Operador de Empilhadeira. Experiência anterior: Impresso em GESTÃO DE GENTE 09/03/2020 Revisão: 00 Data de Revisão: 27/07/2017 SISTEMA DE GESTÃO DESCRITIVO DE FUNÇÃO Habilidades: Comunicação, agilidade, trabalho em equipe, iniciativa, organização. Desenvolvimento profissional: Integração, atendimento ao cliente, política de gestão integrada (Segurança, Qualidade e Meio Ambiente). Desejável 3 meses em funções correlatas. Conhecimentos: Certificação de Operador de Empilhadeira Categoria B da Habilitação.

OPERADOR DE UTILIDADES PCD – Ensino Médio completo, preferencialmente curso de química e ter atuado em área de utilidades (produção).

OPERADOR DE MÁQUIMA FERRAMENTA (5 vagas) – Experiência anterior com Centro de Usinagem, Torno CNC ou Mandrilhadora.

TOSADOR DE CÃES E GATOS – Experiência mínima de 2 anos, com habilitação no mínimo B.

VENDEDOR DE SEGUROS – Ensino Médio completo, experiência em vendas de seguros, Certificação SUSEP no órgão regulador.