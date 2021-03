Posto do Trabalho divulga vagas para Nova Odessa

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, anunciou que está recebendo currículos via e-mail, na quarta-feira (24), para a seleção de profissionais de níveis Fundamental e Médio. Há vagas na área de ajudante geral, almoxarife, assistente administrativo, motorista, operador de produção, entre outros postos de trabalho.

Confira abaixo as vagas:

– Ajudante Geral – masculino, de 25 a 50 anos, não fumante e alfabetizado para trabalhar no auxílio na limpeza e no setor de produção. Deve ter registro em carteira e com experiência comprovada. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 16h01 à 1h20. Salário: R$ 6,59 p/h. Benefícios: vale transporte, vale alimentação (cesta básica), convênio farmácia e convênio médico.

– Ajudante de Produção – masculino, com mais de 18 anos, não é preciso ter experiência. Salário de R$ 1.672,00 para trabalhar de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h18.

– Almoxarife – Responsável por recolher ou separar matéria-prima ou produtos semiacabados, observando as ordens de serviço para proceder a alimentação de produção e transportar os materiais produtivos até o local de sua utilização. Formação: Ensino Médio completo ou Superior. É importante ter conhecimento do pacote Office. Observação: disponibilidade para viagens curtas e ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação), categoria B. Empresa localizada em Nova Odessa. Salário: a combinar. Benefícios: serão informados na entrevista.

– Assistente ADM – Feminino, para trabalhar de segunda a sexta-feira, das 7h12 às 17h00. Salário: R$ 2.204,34. Benefícios: vale transporte, vale alimentação (cesta básica), convênios farmácia e médico. A profissional deve realizar atendimento telefônico, executar assistência administrativa em rotinas referentes às áreas de recursos humanos, compras, estoque, financeiro, fiscal, contábil e administração em geral. Consulta e cadastro de fornecedores, locação, controle e substituição de equipamentos locados, emissão de notas fiscais, programação de pedidos de agregados, conferência e lançamento de notas fiscais, arquivos em geral, pedidos/controles/entrega de vale transportes para os funcionários.

– Assistente de Cobrança – Acionamento de clientes inadimplentes por telefone, cobrança preventiva, tratativa de e-mail, emissão de boletos e negociação de débitos. Formação: Ensino Médio completo, com prioridade para Curso Superior. Conhecimento no pacote Office. Observação: Empresa localizada em Nova Odessa. Salário: a combinar. Benefícios: serão informados na entrevista.

– Auxiliar Administrativo (PCD) – Responsável por todo apoio administrativo. Preparação de relatórios e planilhas, atendimento de fornecedores e clientes. Organização e controle de documentos diversos. Formação: Ensino Médio completo, com prioridade para Curso Superior. Conhecimento no pacote Office. Observação: empresa localizada em Nova Odessa. Salário: a combinar. Benefícios: serão informados na entrevista.

– Auxiliar de Arquivo (PCD) – Criação/inserção de prontuários no sistema interno da empresa. Digitalização e arquivamento de documentos digitais e físicos. Atendimento de chamadas. Elaboração de relatórios. Formação: Ensino Médio completo, com prioridade para Curso Superior. Conhecimento no pacote Office. Observação: empresa localizada em Nova Odessa. Salário: a combinar. Benefícios: serão informados na entrevista.

– Auxiliar de Manutenção – Auxilia na manutenção e lubrificação corretiva e preventiva em todos os caminhões, máquinas e equipamentos da unidade. Preenchimento de relatórios, registro de ocorrências. Formação: Ensino Médio completo. Empresa localizada em Nova Odessa. Salário: a combinar. Benefícios: serão informados na entrevista.

– Auxiliar de Produção – Responsável por recolher ou separar matéria-prima ou produtos semiacabados, observando as ordens de serviço, para proceder a alimentação de produção, transporta os materiais produtivos até o local de utilização. Formação: Ensino Médio completo. Observação: empresa localizada em Nova Odessa. Salário: a combinar. Benefícios: serão informados na entrevista.

– Motorista Carreteiro – Responsável pelas atividades de movimentação de materiais e cargas, realizar inspeções nos veículos, vistorias de cargas, preenchimento de formulários. Conduzir o veículo com perícia, respeitando a legislação do trânsito. Requisitos: CNH D e/ou E. Formação: Ensino Fundamental completo. Desejável curso MOPP. Observação: empresa localizada em Nova Odessa. Salário: a combinar. Benefícios: serão informados na entrevista.

– Operador de Produção – Masculino, 25 a 50 anos, não fumante. Lançamento de concreto nas formas; vibração do concreto, acabamento de concreto. Necessário: ter registro em carteira, não pode ser o primeiro emprego e ser alfabetizado. Critérios: horário de trabalho, de segunda a sexta-feira, das 16h01 à 01h20. Salário: R$ 6,59 p/h. Benefícios: vale transporte, vale alimentação (cesta básica), convênio farmácia e convênio médico.

– Urdidor – Com experiência na função.

– Soldador/Caldeireiro Industrial – Ambos com experiência na função.

Os interessados, com a devida experiência exigida no perfil, devem enviar apenas na quarta-feira (24/03) currículos para [email protected], com a especificação da vaga interessada no título do e-mail. Vale lembrar que a Prefeitura de Nova Odessa não contrata ou direciona mão de obra para serviços eventualmente terceirizados. Essa função é de responsabilidade única e exclusiva da empresa que disponibilizou a vaga.