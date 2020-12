Posse em Nova Odessa será na prefeitura com transmissão ao vivo

A Câmara de Nova Odessa realiza no próximo dia 1º de janeiro, a partir das 10 horas, a cerimônia de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos para o mandato 2021/24. Seguindo orientações da Vigilância Sanitária, expressas em protocolo enviado ao Poder Legislativo, e considerando recomendação do Governo do Estado, a sessão solene de posse ocorre no Saguão da Prefeitura e terá transmissão pela internet, sendo restrita aos eleitos, funcionários e a imprensa.

Nesta segunda-feira (28) foi assinado ato da Mesa Diretora da Câmara estabelecendo as diretrizes e procedimentos para a organização da sessão solene. Serão adotados protocolos sanitários de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), como distanciamento de um metro e meio entre as cadeiras, uso obrigatório de máscaras e diversos cuidados de higiene, para preservar a saúde dos presentes.

A sessão será transmitida ao vivo pelo site oficial da Câmara, pela página oficial no Facebook e canal no Youtube. Representantes da Vigilância Sanitária vão aferir a temperatura dos participantes da solenidade. Serão empossados o prefeito, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), o vice, Alessandro Miranda (PSD), e os nove vereadores: Antônio Alves Teixeira, o Professor Antônio (PSD); Cabo Natal (Avante); Elvis Ricardo Garcia, o Pelé (PSDB); Levi Rodrigues Tosta (DEM); Márcia Rebeschini (PV); Oséias Domingos Jorge (DEM); Paulo Henrique Bichof (PODE); Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho (PSDB); e Wagner Morais (PSDB).

Em seguida, os vereadores seguem para a Câmara, onde haverá sessão especial para escolha da Mesa Diretora (presidente, 1º e 2º secretários) e da vice-presidência do biênio 2021/22. A ocasião será presidida pelo vereador mais votado, Cabo Natal, sendo restrita aos parlamentares, funcionários do Legislativo e a imprensa. Do mesmo modo, a sessão terá transmissão ao vivo pela internet.